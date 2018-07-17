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Из жизни | Частный сектор затапливает из-за ремонта дороги на Жемчужной

17.07.2018|15:08
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Жительница Пензы Надежда Сергеевна обратилась к коммунальщикам с просьбой уделить больше внимания частному сектору. Она живет на улице Кузнецкой рядом с Жемчужной, которую начали капитально ремонтировать. От состояния основной проезжей части напрямую зависит погода в домах на Кузнецкой, будет ли там сухо или сыро: индивидуальная жилая застройка находится в низине.

«Все течет во двор, там у нас погреба, поэтому такая ситуация. Льется вся эта вода, колодцы забиваются, канализация плохая, и все вода течет и к нам, и на стадион», - пожаловалась женщина.

Единственный подъездной путь оказался размыт. Жильцы обеспокоены, так как прекрасно понимают, что дорога от Жемчужной вниз к частному сектору на карте не указана, ее люди сами накатали, а значит, и отвечать за нее должны тоже сами. Обитатели не просят ни асфальта, ни щебня, лишь одного - оградить от дождевых потоков с основной проезжей части.

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