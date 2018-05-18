18.05.2018 | 17:59

Открытый колодец расположился на тротуаре в Транспортном переулке, наискосок через проезжую часть от выхода из подземного туннеля под железной дорогой. Днем он виден прекрасно, но если зазеваться, то упасть - проще простого.

«Это неприятно, как минимум ноги поломает», - отменил прохожий.

«Ничего удивительно. У нас уже на Измайлова женщина так упала в колодец. Не в этот, там был открытый. Здесь такое частенько, никто не следит. Раньше был арматурный завод, следили за этим, а теперь его нет и никто не следит», - посетовала пензячка.

Колодец заполнен кабелями, остальное рассмотреть сложно, так как скрыто под водой. Он не бесхозный, только следят за ним плохо. Для пешеходов этот колодец может стать капканом, в который попадешь здоровым человеком, а выберешься инвалидом.