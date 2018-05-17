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Из жизни | Жители дома в 3-м Подгорном проезде напрасно копили на капремонт

17.05.2018|16:45
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Жительница дома № 9 в 3-м Подгорном проезде считает: настало время для ремонта крыши, пока не пошли осенние дожди. Бить тревогу в мае Светлана стала из-за того, что в прошлые годы теплого периода коммунальщикам никогда не хватало. В итоге в конце зимы капель была не только снаружи, но и внутри.

«У нас кровля ветхая, 60-летней давности, поэтому у нас происходят протечки. Сильно течет: тазами собираем, тряпочки кладем. Как можем», - рассказала пензячка.

Полумеры с латанием дыр спасают лишь на время - нужна полная замена кровли, но на это рассчитывать не приходится.

«Мы оплачивали капремонт три или четыре года. Ждали осени, но нам отказали. Сказали, что у нас износ 70% и ремонт делать не будут», - добавила женщина.

Это не единственный дом в таком подвешенном состоянии. Все дело в законах - программу переселения еще не приняли, а признали строение ветхим слишком поздно, потому изначально люди впустую и отдавали деньги за капремонт. Хотя Светлана уверена, что надо было раньше провести экспертизу износа.

«Балкон у нас отрезан уже лет 15, наверное, потому что на крыше всегда копились глыбы и весной они сходили. Балкон был ветхий, попросили отремонтировать, но его просто отрезали. Все на этом закончилось», - заключила она.

Потолок в спальне в любой момент может обрушиться. Подобные случаи происходили не раз.

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