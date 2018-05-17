17.05.2018 | 15:30

Внушительная куча сухих веток явно не украшает собой территорию между школой № 12 и домом № 15 на улице 8 Марта. Только недавно исчезли мешки с мусором, которые валялись там около месяца, как теперь горделиво возвышается пирамида из хвороста.

Неэстетичного вида пейзажи словно окружили многоэтажку, некоторые доставляют и физические неудобства.

«Тут яма. Казалось бы, не должно ее быть, но она есть, почти напротив МУПа», - рассказала пензячка Нелли Федоровна.

А к участку разбитой дороги местные жители стали уже привыкать.

«Здесь постоянно то ли трубы, то ли что... Постоянно раскапывают, вечно вода», - отметила прохожая.

Развороченный асфальт засыпали крупной щебенкой. Пешеходы, особенно те, кто постарше, стараются обойти этот участок дороги, а машины едут с крайней осторожностью.