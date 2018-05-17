17.05.2018 | 17:24

Предупреждающее ограждение и бетонная плита появились между двумя парковками на идеально ровной дороге, ведущей к дому № 35 на улице Карпинского. Ее отремонтировали год назад, и вроде ничто не предвещало беды, но вмешались какие-то злые силы и капризы погоды, к которым новое покрытие оказалось не готовым.

«У нас вода пошла, и как-то и отсюда пошла, и со всех сторон. И все», - рассказала очевидица потопа Вера Васильевна.

Местные жители и просто прохожие даже не догадываются, какая яма скрывается под плитой. Она очень похожа на канализационный колодец: в отверстие видны железные скобы, на глубине плещется вода.

Края асфальта вокруг дыры мягкие, покрытию явно не хватает опоры в виде дороги. Возможно, когда ее делали, забыли про канализационный люк, но местные жители не помнят про его существование.