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Из жизни | На улице Карпинского появился глубокий провал в новом асфальте

17.05.2018|17:24
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Предупреждающее ограждение и бетонная плита появились между двумя парковками на идеально ровной дороге, ведущей к дому № 35 на улице Карпинского. Ее отремонтировали год назад, и вроде ничто не предвещало беды, но вмешались какие-то злые силы и капризы погоды, к которым новое покрытие оказалось не готовым.

«У нас вода пошла, и как-то и отсюда пошла, и со всех сторон. И все», - рассказала очевидица потопа Вера Васильевна.

Местные жители и просто прохожие даже не догадываются, какая яма скрывается под плитой. Она очень похожа на канализационный колодец: в отверстие видны железные скобы, на глубине плещется вода.

Края асфальта вокруг дыры мягкие, покрытию явно не хватает опоры в виде дороги. Возможно, когда ее делали, забыли про канализационный люк, но местные жители не помнят про его существование.

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Гость|17.05.2018 20:07|

У нас в Заре асфальту и года нет, а он уже осел и дыры почти у каждого дома и мы жители так думаем что ремонта не будет пока дома не попадают и как всегда виноваты будут рядовые граждане.

Имя: Гость
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