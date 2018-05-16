16.05.2018 | 16:24

Скоро Пенза примет футбольных болельщиков со всего мира, и в Заводском районе они увидят целую череду частично разрушенных домов на Ударной, на фоне которых только фильмы про войну снимать. Мертвый микрорайон. По мнению горожан, стоило бы начать с одного здания, освободить место, а потом приниматься за следующее.

«Надо разбирать уже до конца один дом. А то не пойми что: идешь, как будто и не живешь здесь. Не нравится мне эта картина, не нравится, здесь как кладбище», - отметила местная жительница Валентина Костантиновна.

Вряд ли до чемпионата мира по футболу подрядчики успеют снести здание.

«Стыдно, даже очень стыдно. Хочется, чтобы было все красиво, не ударить лицом в грязь», - добавила женщина.

Подобная картина не только портит внешний облик города, но и представляет серьезную опасность для прохожих. Неизвестно, не упадет ли кому на голову часть стены или полуразрушенная крыша. Кроме того, из-за отсутствия ограждений внутрь стремятся попасть те, кто хочет найти что-то полезное для хозяйства.