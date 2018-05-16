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Из жизни | На улице Докучаева не вывезли мусор после проведенного субботника

16.05.2018|17:18
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Субботник на улице Докучаева за домом № 14 прошел, но чище не стало. Собранные в кучки мусор и листву никто не вывез. Их постепенно разносит ветром.

«Видимо, времени нет, чем-то другим заняты», - предположил местный житель.

«Плохо. Плохо, что здесь грязно, не убирают, не подметают. Плохо и для нас - мы этим дышим, и для природы. Мусор не вывозят, потом мыши, червяки заводятся. Это все плохо, я отрицательно отношусь к этому», - подчеркнула пензячка.

Опыт проведения субботников в России давнишний. По мнению прохожих, прежде их организацией занимались лучше: брали и количеством, и качеством.

«Так обществом убирали, ученики убирали, вся контора убиралась. Машин уборочных было больше», - отметил горожанин.

Прохожие, которые вынуждены смотреть на итоги безрезультатной работы, считают: вряд ли в следующем году активисты вновь выйдут на уборку. Наверняка им обидно за свой труд.

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