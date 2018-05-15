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Из жизни | Коммунальщики установили решетки на теплотрассе на улице Захарова

15.05.2018|16:41
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В камеру теплотрассы на улице Захарова проникнуть способен разве что очень худосочный человек, если протиснется через решетку. С ее помощью закрыли отверстие, через которое залезали бродяги.

Раньше тут грелись целые компании, зимовали на трубах. Появлялись к ночи, днем уходили на промыслы. Вроде бы не шумели, не скандалили, но забивали мусором теплотрассу доверху, вокруг раскидывали остатки пищи.

«Они лазают здесь чуть ли не каждый божий день, от них пахнет. Точнее, не от них, а то того, что они здесь оставляют. Тащат с помойки и здесь оставляют, это гниет и пахнет. Несут сюда всякие отбросы», - рассказывал зимой местный житель Владимир.

Долго обитали здесь люди без определенного места жительства. Видимо, терпение коммунальщиков закончилось - решетки перекрыли вход в бесплатную «общагу» на трубах.

Только запах на улице остался. Он идет уже не из теплотрассы, но такой же неприятный. Источник оказался рядом - полуоткрытый канализационный колодец. Крышка люка исчезла - вероятно, понравилась сборщикам металлических изделий.

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