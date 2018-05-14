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Из жизни | Грязный тротуар на Ладожской заставляет пензенцев ходить по газонам

14.05.2018|16:57
Печать

Тротуар на Ладожской улице есть, только люди ходят по газону, по крайней мере в некоторых местах, иначе можно испачкать ноги. За зиму на пешеходной тропе скопился приличный слой песка (его сыпали на лед) и грязи, которая попадала с водой с дороги.

«Конечно, неприятно по грязи. От машин летит, коммунальщики не убирают. Они, можно сказать, вообще ничего тут не очищают», - пожаловался прохожий.

Жители улицы Ладожской отмечают, что нужно смести песок. Когда-нибудь он, конечно, и сам исчезнет с тротуара, но придется долго ждать, пока его смоет дождями или сдует ветром.

Второй вариант для горожан менее предпочтителен. Печальный пример - пылевые бури на Западной Поляне, где также коммунальщики не спешат убирать то, что всю зиму сыпали под ноги: песок при порывах ветра попадает в глаза, рот, нос.

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Гость|14.05.2018 20:29|

Представили.Молодец.

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