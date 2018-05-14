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Из жизни | Автомобилисты уничтожили остатки бордюрного камня на улице Кураева

14.05.2018|17:27
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Владимир Борисович с улицы Кураева пожаловался на боксеров. Его дом находится рядом с двухэтажкой, где располагается клуб «Ринг». Спортсмены приезжают сюда, поворачивая с Кураева ко двору Владимира Борисовича, и их автомобили разрушили старый бордюр.

«Как дождик, то все течет во двор. Я замучился воду качать. Я и бетонировал, и все - ни одного бордюра нет. Им уже по 60 с лишним лет - никто не меняет ничего. Тут ездят и 18-й, и 24-й, и 21-й регионы, каких машин только нет. Ставят до угла прямо», - рассказал он.

Когда бордюр был повыше, вода не текла во двор, она лилась по асфальту и уходила в ливневку на дороге. Теперь же ей нет преграды.

«Конечно, бордюры поставить, чтобы здесь не ездили. Вон они заезжают у себя, пусть там и выезжают. Я ведь тоже пенсионер, сил нет никаких», - посетовал мужчина.

У Владимира Борисовича машины нет, заезд во двор ему не нужен. Он был бы рад, если бы мастера восстановили бордюрный камень, но работы по программе «Безопасные и качественные дороги» ведутся в других местах. Пенсионер готов уже сделать клумбу на въезде, лишь бы автомобилисты прекратили продавливать остатки камня.

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Гость|14.05.2018 18:34|

Центр города чо

Гость|14.05.2018 18:39|

Это камень в огород губера!

Гость|14.05.2018 19:46|

Вот он мундюаль.

Гость|14.05.2018 20:10|

Спорить слабо со спортсменами. Как въебут по зубам, остатки бордюра сам расковыряешь

Гость|14.05.2018 20:28|

Старика обидеть может только быдло,а не спортсмены.

Имя: Гость
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