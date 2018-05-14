14.05.2018 | 17:27

Владимир Борисович с улицы Кураева пожаловался на боксеров. Его дом находится рядом с двухэтажкой, где располагается клуб «Ринг». Спортсмены приезжают сюда, поворачивая с Кураева ко двору Владимира Борисовича, и их автомобили разрушили старый бордюр.

«Как дождик, то все течет во двор. Я замучился воду качать. Я и бетонировал, и все - ни одного бордюра нет. Им уже по 60 с лишним лет - никто не меняет ничего. Тут ездят и 18-й, и 24-й, и 21-й регионы, каких машин только нет. Ставят до угла прямо», - рассказал он.

Когда бордюр был повыше, вода не текла во двор, она лилась по асфальту и уходила в ливневку на дороге. Теперь же ей нет преграды.

«Конечно, бордюры поставить, чтобы здесь не ездили. Вон они заезжают у себя, пусть там и выезжают. Я ведь тоже пенсионер, сил нет никаких», - посетовал мужчина.

У Владимира Борисовича машины нет, заезд во двор ему не нужен. Он был бы рад, если бы мастера восстановили бордюрный камень, но работы по программе «Безопасные и качественные дороги» ведутся в других местах. Пенсионер готов уже сделать клумбу на въезде, лишь бы автомобилисты прекратили продавливать остатки камня.