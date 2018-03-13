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Из жизни | У остановки на ул. Лермонтова провода свободно болтаются над землей

13.03.2018|17:11
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Удивительно, как пассажирский транспорт не задевает за провода, подъезжая к остановке на улице Лермонтова напротив медицинского колледжа. Крепление, удерживающее кабели на столбе, слетело, линии теперь свободно болтаются в двух метрах от земли.

«Не знаю... В январе еще висели», - отметила прохожая.

Крепления слетели не от старости: световые опоры выравнивали и меняли на улице Лермонтова минувшей осенью. Напротив здания № 5 были установлены новые девятиметровые столбы.

Вероятно, конструкция была непрочно закреплена - хватило порыва ветра, или она просто не удержалась под тяжестью кабелей.

Кстати, во время замены световых опор специалисты должны были еще опилить ветки, которые задевают провода, но ничего не сделали. Сучки все также задевают за линии.

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Гость|13.03.2018 19:45|

нуу как обычно всё..

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