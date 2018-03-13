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Из жизни | Пензенцы недовольны мусором рядом с домом на Коммунистической

13.03.2018|16:13
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Бутылки, пакеты, банки с соленьями, сгнившие яблоки, старая мебель, деревянные дверные рамы и прочий хлам лежит как перед входом в дом № 38а на улице Коммунистической, так и за ним. На эту свалку пожаловались возмущенные прохожие. Почему жители пятиэтажки таким образом избавляются от всего ненужного, непонятно.

Представитель организации, которая очищает от всего лишнего пустующие жилплощади, объяснил происходящее.

«Это - строительный мусор из квартир. Мы освобождаем квартиры для новых жильцов, которые сюда заедут после расселения плохих домов. Мы собираем все в кучу, чтобы потом подогнать машину и за один раз вывезти», - рассказал он.

Так что смотреть на кучи долго не придется, если только сами жители не создадут их снова. За домом на снегу и на кустах видны пакеты с отходами - вероятно, их бросали прямо из форточек.

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Гость|13.03.2018 19:46|

убрали бы, много вас недовольных тут

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