Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|12 мар 2018|21:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-15oC
-13oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-18oC
-7oC
Завтра | Облачно |
  69.80  |  $  56.61
 

Из жизни | Пензенцы жалуются на странный график работы почты на Ленинградской

12.03.2018|15:52
Печать

Много лет назад Валентин Алексеевич ничего не боялся: он плавал на кораблях, покорял моря, повидал разные страны. Но болезнь приковала его к квартире. Теперь пенсионеру трудно даже подняться по лестнице на площадку, а тем более дойти до аптеки, магазина и очень нужного ему почтового отделения. С последним у Валентина Алексеевича серьезные проблемы.

«Мне надо оплачивать ЖСК, и всегда я платил в 35-м почтовом отделении. Но оно сейчас то работает, то нет. Иногда даже я им звоню, а мне отвечают, что принимают с 10 до 11. Но ведь я видите какой?» - пожаловался пенсионер.

Валентин Алексеевич живет в самом начале улицы Попова. Почтовое отделение находится на Ленинградской. Если пробежать дворами, дорога займет минут 15. Но не для человека с больными ногами. Валентин Алексеевич даже не рискнул выйти в гололед.

У входа на почту висит расписание: шесть рабочих дней, пять из них отделение открыто с 8 утра до 8 вечера, с 13 до 14 перерыв. Вроде бы достаточно времени, чтобы обслужить население Западной Поляны.

Но стоит войти - и натыкаешься на объявление с извинениями за неудобства. Клиентов обслуживают совсем по другому графику, время сокращено, обед занимает уже два часа.

Люди приходят в 12, ожидая, что в запасе 60 минут до перерыва, но попадают на начало двухчасового обеда. Так было и с Валентином Алексеевичем.

0
0
0
0
 
Дмитрий Н. Мотовилов|12.03.2018 20:53|

Интересно, сколько из магазинов жрачки тащут. Раньше такого не было. Покупали соль, хлеб, крупу. Керосин.

Гость|12.03.2018 21:00|

Когда это раньше? Хочешь сказать, что гипермаркетов что ли не было? И какой такой керосин, чего выдумаваешь. Накой он нужен то вообще дома.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 