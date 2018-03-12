12.03.2018 | 15:52

Много лет назад Валентин Алексеевич ничего не боялся: он плавал на кораблях, покорял моря, повидал разные страны. Но болезнь приковала его к квартире. Теперь пенсионеру трудно даже подняться по лестнице на площадку, а тем более дойти до аптеки, магазина и очень нужного ему почтового отделения. С последним у Валентина Алексеевича серьезные проблемы.

«Мне надо оплачивать ЖСК, и всегда я платил в 35-м почтовом отделении. Но оно сейчас то работает, то нет. Иногда даже я им звоню, а мне отвечают, что принимают с 10 до 11. Но ведь я видите какой?» - пожаловался пенсионер.

Валентин Алексеевич живет в самом начале улицы Попова. Почтовое отделение находится на Ленинградской. Если пробежать дворами, дорога займет минут 15. Но не для человека с больными ногами. Валентин Алексеевич даже не рискнул выйти в гололед.

У входа на почту висит расписание: шесть рабочих дней, пять из них отделение открыто с 8 утра до 8 вечера, с 13 до 14 перерыв. Вроде бы достаточно времени, чтобы обслужить население Западной Поляны.

Но стоит войти - и натыкаешься на объявление с извинениями за неудобства. Клиентов обслуживают совсем по другому графику, время сокращено, обед занимает уже два часа.

Люди приходят в 12, ожидая, что в запасе 60 минут до перерыва, но попадают на начало двухчасового обеда. Так было и с Валентином Алексеевичем.