10.01.2018 | 18:15

На Кижеватова, 35, ветер доносит «благоухание», свидетельствующее о неполадках в канализационной системе. Этот дом – многоподъездный, рядом с ним расположены такие же типовые высотки. В округе десятка два канализационных колодцев. Но местные жители уже распознали, откуда веет злым духом.

«С той стороны бегают ребятишки. Там у гаражей колодцы просто прикрыты каким-то мусором... да вообще не закрыты, можно сказать!» - пожаловалась местная жительница Надежда Ивановна.

Надежда Ивановна любезно показала журналистам «Службы 11» место, откуда идет зловоние. Люди хотели бы наслаждаться ароматом жареных рождественских гусей, но канализационный запах, проникающий в квартиры, оказался сильнее.

Прибывшие на место работники Горводоканала не стали закрывать отверстия, лишь проверили, есть ли утечка.

По словам жителей, запах периодически окутывает детскую площадку во дворе дома. Ее обустраивали года два назад.

«Закрыть колодцы никто не хочет, это им не надо. Они свое дело сделали – и все», - возмутилась пензячка Татьяна Ивановна.

Система действующая: у люков регулярно появляются рабочие. Вынос колодцев за пределы двора –

процесс дорогостоящий.

Горожане недоумевают: если уж проводилось благоустройство конкретной территории, почему не учитывались ее особенности? Шахты можно было бы прикрыть декоративными колпаками: и красиво, и пахло бы не так сильно.