10.01.2018 | 16:00

С жителями частного сектора долго проводилась работа, но все же удалось уговорить их заключать договоры на вывоз бытовых отходов. Тем не менее, стихийно возникающие свалки все еще встречаются.

Обычно стихийные свалки рождаются на кучках мусора, созданных дворниками и рабочими ресурсоснабжающих организаций. Здесь, у дома № 22 в Транспортном переулке, газовики обрезали ветки, но пока их не вывезли. Теперь кучка веток превратилась в настоящую помойку.

«Тут проходная улица. Я больше чем уверен, что проходящие просто бросают мусор. Идут на работу (например, на Арматурный завод), взяли с собой мусор, бросили поодаль от своего дома – и все. А так у нас два раза в неделю убирают», - рассказал местный житель Александр.

Обитатели расселенного двухэтажного дома № 22 тоже внесли свою лепту в рост горы отходов. Выбрасывали полностью все, что не повезли в новостройку.

Куча уже подобралась к коммуникациям. Рабочие сдвигают ветки с крышки колодца, но те угрожающе нависают. Если завалят люк, то потом его будет трудно разыскать.