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Из жизни | Жильцы старого дома на улице Тамбовской боятся за свое жилье

09.01.2018|17:28
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Дом № 16 на улице Тамбовской имеет славное прошлое, но годы не щадят строение.

«Есть версия, что здесь когда-то останавливался царь Александр. Раньше тут была маленькая каменная хибарка. Здесь жила семья, в которой была беременная женщина, и царь якобы оставил ей деньги, а на них уже построили этот особняк», - рассказала местная жительница Людмила.

Жильцы к дому относятся бережно: больше некому заботиться, ведь барак не внесен в реестр памятников.

Напасть пришла со снегом. Пешеходную дорожку на Тамбовской очищают работники МУП «Зеленое хозяйство». В минувшие годы никаких проблем не было, но в этом они начались.

«Канаву, которая тут была, уже завалили. Они чистят снег, сгребают его сюда, и есть гарантия, что весной мы будем плавать. Не знаю, начальство поменялось или тракторист так делает, но факт то, что снег сгребают не сверху вниз, а снизу вверх», - пожаловалась женщина.

Другими словами, если трактор едет по направлению к Красной, он собирает сугробы ближе к краю улицы, оттуда снег вывозят быстро. А если машина двигается по дорожке от Красной вверх по Тамбовской, то она создает кучи в опасной близости от старого дома. А лишняя влага для строения смертельно опасна.

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Гость|09.01.2018 19:22|

Это не барак, девочка. Открой словарик.

Гость|09.01.2018 19:50|

нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma

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