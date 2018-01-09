09.01.2018 | 17:28

Дом № 16 на улице Тамбовской имеет славное прошлое, но годы не щадят строение.

«Есть версия, что здесь когда-то останавливался царь Александр. Раньше тут была маленькая каменная хибарка. Здесь жила семья, в которой была беременная женщина, и царь якобы оставил ей деньги, а на них уже построили этот особняк», - рассказала местная жительница Людмила.

Жильцы к дому относятся бережно: больше некому заботиться, ведь барак не внесен в реестр памятников.

Напасть пришла со снегом. Пешеходную дорожку на Тамбовской очищают работники МУП «Зеленое хозяйство». В минувшие годы никаких проблем не было, но в этом они начались.

«Канаву, которая тут была, уже завалили. Они чистят снег, сгребают его сюда, и есть гарантия, что весной мы будем плавать. Не знаю, начальство поменялось или тракторист так делает, но факт то, что снег сгребают не сверху вниз, а снизу вверх», - пожаловалась женщина.

Другими словами, если трактор едет по направлению к Красной, он собирает сугробы ближе к краю улицы, оттуда снег вывозят быстро. А если машина двигается по дорожке от Красной вверх по Тамбовской, то она создает кучи в опасной близости от старого дома. А лишняя влага для строения смертельно опасна.