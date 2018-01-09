09.01.2018 | 12:53

В воскресенье, 7 января, в городе Заречном Пензенской области посетители торгового центра на улице Ленина обратили внимание на маленькую собачку, привязанную к перилам и дрожавшую от холода.

Судьбой животного заинтересовались не только сердобольные покупатели, но и охранник магазина. Отсмотрев запись камеры видеонаблюдения, он обнаружил, что несколькими часами ранее собаку привязала женщина среднего возраста. Сделав покупки, она ушла, забыв про питомца.

«В магазине все единодушно пришли к мнению, что хозяйка решила от животного избавиться. Чтобы собачка не мерзла на улице, ее занесли в магазин погреться. Когда же пришло время закрывать магазин, жена и дочь охранника решили ее приютить», - пишет портал «Заречье сегодня» со ссылкой на очевидицу происшествия.

Однако в этот момент в торговой точке появилась владелица собаки. Животное ей вернули.