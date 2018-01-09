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Из жизни | Зареченка на несколько часов привязала крохотную собачку у магазина

09.01.2018|12:53
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В воскресенье, 7 января, в городе Заречном Пензенской области посетители торгового центра на улице Ленина обратили внимание на маленькую собачку, привязанную к перилам и дрожавшую от холода.

Судьбой животного заинтересовались не только сердобольные покупатели, но и охранник магазина. Отсмотрев запись камеры видеонаблюдения, он обнаружил, что несколькими часами ранее собаку привязала женщина среднего возраста. Сделав покупки, она ушла, забыв про питомца.

«В магазине все единодушно пришли к мнению, что хозяйка решила от животного избавиться. Чтобы собачка не мерзла на улице, ее занесли в магазин погреться. Когда же пришло время закрывать магазин, жена и дочь охранника решили ее приютить», - пишет портал «Заречье сегодня» со ссылкой на очевидицу происшествия.

Однако в этот момент в торговой точке появилась владелица собаки. Животное ей вернули.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|09.01.2018 13:10|

зареченка с лосем долго что-то упражнялась)

Гость|09.01.2018 13:12|

Как её кошки не съели!?

Гость|09.01.2018 13:16|

Зачем люди заводят вообще таких собак . Это животное никчёмное . Дураки . С НОВЫМ ГОДОМ СОБАКИ ВАС....

Гость|09.01.2018 13:21|

penzainform.ru писал(a):

Когда же пришло время закрывать магазин, жена и дочь охранника решили ее приютить
В Пензе это называется "Кража", тем более по сговору группой лиц.

Лет 5-6.

Гость|09.01.2018 13:32|

Вам бы только поиздеваться над маленькими собачонками.

Гость|09.01.2018 14:05|

А саму хозяйку привязать на ночь к магазину не пробовали? Пусть бы охраняла.

Гость|09.01.2018 14:35|

Господа-товарищи.Вы забыли про праздники,.Хозяйка вероятно была пьяна или с бодуна. В нормальном состоянии про друга человека забыть нельзя. А короче прям ваще у подруги амнезия.

Гость|09.01.2018 15:20|

ГДЕ ЗАРЕЧЕНСКИЕ ЗОО ЗАЩИТНИКИ? ИЗЪЯТЬ У ГОРЕ-ХОЗЯЙКИ СОБАКУ ПО СУДУ.ЗА ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ К ЖИВОТНЫМ И ПЕРЕДАТЬ В ХОРОШИЕ РУКИ. НАПРИМЕР СЕМЬЕ ОХРАННИКА МАГАЗИНА.

Гость|09.01.2018 18:30|

Гость писал(a):

А саму хозяйку привязать на ночь к магазину не пробовали? Пусть бы охраняла.
Да, тогда поупражняются на ней кто не лень. К утру на ней все кабели района будут

Гость|09.01.2018 19:17|

Гость писал(a):

ГДЕ ЗАРЕЧЕНСКИЕ ЗОО ЗАЩИТНИКИ? ИЗЪЯТЬ У ГОРЕ-ХОЗЯЙКИ СОБАКУ ПО СУДУ.ЗА ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ К ЖИВОТНЫМ И ПЕРЕДАТЬ В ХОРОШИЕ РУКИ. НАПРИМЕР СЕМЬЕ ОХРАННИКА МАГАЗИНА.
Там с людьми проблемы, а вы про животных.

Имя: Гость
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