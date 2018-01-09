09.01.2018 | 17:16

Вильгельтмине Григорьевне усложнили путь до дома. Обычно она с улицы Луначарского шла по направлению к улице Чаадаева по тротуару вдоль дороги. Но дорожка в последние месяцы перестала служить пешеходам. Ее перекопали и завалили. Женщина была вынуждена переместиться на «народную тропу».

«Ямы кругом, без конца роют, поэтому они и не ремонтируют. Тут без конца трубы, наверное, лопаются», - пожаловалась пенсионерка.

Эту дорогу теперь выбирают все прохожие – никому не хочется спотыкаться об обломки плит и куски бордюра.

«Здесь дальше от основной дороги, там грязью могут обрызгать. Поэтому лучше здесь пройти», - отметил прохожий.

Мастера не убрали за собой после проведения аварийных работ. Горожане считают, что рабочие непорядочно поступили по отношению к пешеходам.

«Испортили – значит, надо делать», - высказался пензенец.

Тротуар жалко. Он был почти новым, но по нему прокатилась тяжелая техника, и асфальт покрылся трещинами.