Вильгельтмине Григорьевне усложнили путь до дома. Обычно она с улицы Луначарского шла по направлению к улице Чаадаева по тротуару вдоль дороги. Но дорожка в последние месяцы перестала служить пешеходам. Ее перекопали и завалили. Женщина была вынуждена переместиться на «народную тропу».
«Ямы кругом, без конца роют, поэтому они и не ремонтируют. Тут без конца трубы, наверное, лопаются», - пожаловалась пенсионерка.
Эту дорогу теперь выбирают все прохожие – никому не хочется спотыкаться об обломки плит и куски бордюра.
«Здесь дальше от основной дороги, там грязью могут обрызгать. Поэтому лучше здесь пройти», - отметил прохожий.
Мастера не убрали за собой после проведения аварийных работ. Горожане считают, что рабочие непорядочно поступили по отношению к пешеходам.
«Испортили – значит, надо делать», - высказался пензенец.
Тротуар жалко. Он был почти новым, но по нему прокатилась тяжелая техника, и асфальт покрылся трещинами.
Какие у нас коммунальщики молодцы! Помогают населению.