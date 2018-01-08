08.01.2018 | 16:47

Новый, 2018 год для жителей частного сектора Терновки начался с проблем. Еще не все салаты доели с праздничного стола, как пришлось воевать с коммунальщиками.

«2-3-го числа у нас откачивал горводоканал воду: прорвало трубу. И вся вода шла к нам, как речка текла на дорогу», - пожаловалась местная жительница Лидия Алексеевна.

Горожанка подходила к бригаде с требованием прекратить откачку жидкости из-под соседнего административного здания. По ее мнению, поток можно было направить в ливневку. Однако короткий шланг не позволил это сделать. Работы растянулись на несколько дней.

«Опять с утра включили воду, и вся грязная вода опять начала сливаться к нашему дому. Мы туда пошли, попросили все это отключить. Они говорят: «Мы сейчас отключим, приедет водоканал. Сейчас идет вода, а потом пойдут к вам фекалии», - продолжила пензячка.

Как связаны водоснабжение и канализация, осталось загадкой. В итоге жители решили привлечь к делу полицию.

«Вызывали участкового. Он пришел, подошел к ним, поговорил, и они сказали, что, как будет рабочий день, вызовут машину, чтобы откачали. А до этого говорили, что вызовут водоканал и все это пойдет к нам», - подчеркнула женщина.

Теперь люди ходят по замерзшему тротуару, а на проезжей части лужи разбрызгивают машины.