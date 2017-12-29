29.12.2017 | 15:54

Жительница района Север предложила свой план, как сделать лучше жизнь ждущих транспорт людей - достаточно обустроить площадку и привезти сюда павильон с лавочкой. А пока тут только столб со знаком.

«На конечной остановке маршрута № 27 уже давно нет остановочного павильон. Люди с детьми, школьники стоят под деревом», - отметила активистка Валентина Александровна.

Но от осадков это плохая защита. Особенно, когда листья опадают.

«И дождь, и снег мочит, а спрятаться негде, хотя место для этого есть - вот остановочный знак, осталось только поставить павильон», - добавила женщина.

Подумать необходимо и про общий вид конечной. Зимой тут только снег на неровной площадке, а вот осенью и весной совсем сложно пройти.

«У выезда на дорогу столько места, но оно занято лужей. Когда аккуратно выезжают, не обрызгивают людей, а если кто побыстрее едет, то брызги летят на стоящих под деревом», - пожаловалась пензячка.

Павильон есть рядом - на трассе. Его можно было бы перенести на 50 метров ближе к центру города, объединив остановки в одну. Но существует две проблемы: первая - плохое состояние крыши, а вторая - на новом месте нет заездного кармана.

Активисты с Севера обращались за помощью в районную администрацию, к народному избраннику. Сейчас ждут реакции.