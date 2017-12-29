29.12.2017 | 16:04

При попытке перейти по мосту, соединяющему улицы Фабричную и Транспортную, невольно вспоминаются слова из детского стихотворения Агнии Барто: «Идет бычок качается, вздыхает на ходу: «Ох, доска кончается, сейчас я упаду».

Доска, то бишь мост, не кончается, однако риск упасть очень велик - слишком уж скользко.

Всем хороша металлическая переправа - не сгорит, стоит прочно, никакое половодье, если вдруг случится в этих краях, ему не страшно. Но ведь предполагали же заказчики моста, что ходить по металлу придется и зимой? Железо, пусть даже с неровной поверхностью, с мельчайшими ячейками для снижения риска скатиться, все равно как горка.

«Каждый год здесь такое. На той стороне были ступеньки - их убрали, сделали асфальт. Здесь живут пожилые люди - например, моей соседке 90 лет, она не может сходить в магазин. Надо как-то бороться с этим», - отметил прохожий.