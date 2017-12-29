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Из жизни | Пешеходный мост на Маяке заставляет пензенцев скользить

29.12.2017|16:04
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При попытке перейти по мосту, соединяющему улицы Фабричную и Транспортную, невольно вспоминаются слова из детского стихотворения Агнии Барто: «Идет бычок качается, вздыхает на ходу: «Ох, доска кончается, сейчас я упаду».

Доска, то бишь мост, не кончается, однако риск упасть очень велик - слишком уж скользко.

Всем хороша металлическая переправа - не сгорит, стоит прочно, никакое половодье, если вдруг случится в этих краях, ему не страшно. Но ведь предполагали же заказчики моста, что ходить по металлу придется и зимой? Железо, пусть даже с неровной поверхностью, с мельчайшими ячейками для снижения риска скатиться, все равно как горка.

«Каждый год здесь такое. На той стороне были ступеньки - их убрали, сделали асфальт. Здесь живут пожилые люди - например, моей соседке 90 лет, она не может сходить в магазин. Надо как-то бороться с этим», - отметил прохожий.

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Гость|29.12.2017 19:35|

А на ул.Батайской мост скоро провалиться. Конечно не дай бог, но к этому идет.

Гость|29.12.2017 19:45|

На Маяке депутат Заксобра единоросс Ольга Чистякова - директор по персоналу ООО "Дионис", который занимается перепродажей алкоголя (спаивает население). Голосовали за нее - вот и скользите, и качайтесь, и падайте!

Гость|29.12.2017 23:34|

Мало того там темень кромешная, всё заросло кустами и сплошная помойка.

Гость|30.12.2017 00:29|

А до Чистяковой депутатом-единороссом Заксобра на Маяке был начальник Чистяковой Лаврентьев - владелец ООО "Дионис". Голосуете за кого попало, а потом ноете.

Гость|30.12.2017 02:35|

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