28.12.2017 | 17:18

Посетители амбулатории врачей общей практики на проспекте Строителей, 1, воспринимают любые перемены «в штыки» - слишком много потрясений, связанных с ней, они уже испытали. Очередное новшество - вход с другой стороны здания - вызвало негодование.

«Я и так плохо хожу, а еще кругами приходится ходить. Вот такое неудобство! Чего они тут наделали? Устали мы с этой амбулаторией», - посетовала посетительница.

В 2015 году народ будоражили слухи о ликвидации амбулатории вообще. В 2016-м пациентов оглушила новость о закрытии привычного входа через подъезд жилого здания.

Дело в том, что лечебное учреждение обслуживает в основном обитателей социального дома, который населяют люди с проблемами в здоровье. Им физически тяжело пройти несколько лишних метров.

«Там все закрыто. Я долблюсь, вышел охранник и наш комендант. Они сказали, что им дали приказ закрыть вход», - жаловалась тогда жительница этого дома Надежда.

Вход в подъезде был закрыт по предписанию управления Роспотребнадзора, причем сами же жильцы жаловались на шумных посетителей амбулатории и на грязь из-за них на лестнице. Людям предложили подниматься в лечебное учреждение со стороны улицы Лозицкой. Инвалидам разрешили пользоваться старым входом и специально для них сделали кнопку вызова.

Спустя полтора года, когда люди уже привыкли, состоялся возврат к старому.