26.12.2017 | 14:36

Счетчики в доме № 178а на улице Аустрина отмеряют каждый кубометр горячей воды, и платить за потребленное приходится по высокому тарифу. Хотя фактически, как утверждают жители, из крана идет чуть теплая вода.

«Приходится очень долго сливать воду, ожидая, когда пойдет горячая. В итоге я залезаю в ванну - а вода чуть теплая, немногим теплее речной воды летом», - пожаловалась местная жительница Раиса Федоровна.

Причину долго искать не надо, она у всех на виду.

«Все трубы голые, заткнуты деревянными чопиками, не заизолировано около 30%», - рассказала и показала еще одна жительница этого дома Валентина Александровна.

Десятки метров коммуникаций открыты. Их меняли, но изоляцию не восстановили и старые трубы никуда не убрали. Коммунальщики могли бы сдать их в металлолом, а на полученные средства купить новые. Кстати, уложили сети на бочку, которая выполняет роль подставки.

«Температура воды меньше 40 градусов в квартирах, начиная с четвертого подъезда, а то и 35 градусов. В общем, едва теплая. На входе только позавчера замеряли - 50 градусов», - добавила Валентина Александровна.

В первых подъездах проблема не так сильно чувствуется, поскольку дела с подачей горячей воды и отоплением обстоят чуть лучше. Но ведь все должны жить в комфорте.

Люди говорят, что тепловики несколько лет назад установили только мини-котельную, а трубы им достались в наследство от советского времени, к ним и подключились. Активисты жаловались на высокие тарифы за отопление и горячую воду, но от чиновников получили ответ: «Это экономически обоснованно». Однако гигакалории по пути к потребителям улетучиваются.