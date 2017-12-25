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Из жизни | Пенсионерку лишили части пенсии в счет оплаты долга за коммуналку

25.12.2017|15:16
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С 2015 года Татьяна Булаева не оплачивает коммунальную услугу «Содержание жилья».

«Я решила так: если никто мне никаких услуг не оказывает, то почему я в чей-то карман должна класть деньги?» - пояснила женщина.

В то время управляющая компания стала банкротом, дома во 2-м Фестивальном проезде взялось обслуживать МУП «Жилье-22». Булаева не поверила в энтузиазм коммунальщиков и платить не стала.

В конце лета соседка принесла Татьяне Ивановне смятый конверт - это было постановление суда о взыскании с семьи Булаевых (в том числе с сына и внука) долга на сумму почти 30 тысяч рублей. Женщина клянется, что нашла важный документ в кустах. В декабре из пенсии вычли первый взнос - 6 616 рублей.

«Еще снимут, а как я жить буду - никого не интересует. И почему тогда только с меня сняли, раз уж решили снимать? Нас здесь трое живут. Или я самый доступный для снятия денег человек, потому что у меня карточка пенсионная? Надо выдать предписание, на всех сумму разделить. Меня оставили без средств к существованию», - пожаловалась пенсионерка.

Поэтому платить за содержание Булаева по-прежнему не станет, хоть и фактически лишает себя пенсии.

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Гость|25.12.2017 23:05|

Плати бабка плати а то ведь все равно оддаж деньги цыганам а они тебе будущее скажут

Гость|25.12.2017 23:33|

Вот так нас делают заложниками продажной системы. Сначала банковские карты бесплатно а потом оставляют без средств к существованию. При рабовладельческом строе гуманнее относились

Гость|26.12.2017 01:36|

нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma

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