Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|26 дек 2017|05:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  69.09  |  $  58.20
 

Из жизни | Контейнерная площадка на улице Лесной поселок выросла в огромную свалку

25.12.2017|15:47
Печать

Вокруг контейнерной площадки на улице Лесной поселок усилиями местных жителей был создан внушительный склад выбывших из употребления предметов. На всеобщее обозрение люди выложили унитаз, старый монитор, обломки мебели. В общественный туалет лучше не заходить - он тоже превращен в свалку.

«Конечно, хотелось бы, чтобы было побольше чистоты, а так район хороший. Мне нравится здесь, но вот это расстраивает», - отметила местная жительница Валентина Федоровна.

С женщиной можно согласиться - дороги очищены, обочины не завалены. Можно гулять, даже не сетуя на отсутствие тротуара - транспортный поток не велик. Но заваленный мусором участок на улице Лесной поселок сразу портит впечатление.

0
0
0
0
 
Гость|25.12.2017 21:43|

Свинота валит! Муповцы уберут;) на всех снесенных такая картинка.... жители близлежащих халяву по вывозу нашли.не штрафуют а зря....

Гость|26.12.2017 01:40|

нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!