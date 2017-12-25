25.12.2017 | 15:47

Вокруг контейнерной площадки на улице Лесной поселок усилиями местных жителей был создан внушительный склад выбывших из употребления предметов. На всеобщее обозрение люди выложили унитаз, старый монитор, обломки мебели. В общественный туалет лучше не заходить - он тоже превращен в свалку.

«Конечно, хотелось бы, чтобы было побольше чистоты, а так район хороший. Мне нравится здесь, но вот это расстраивает», - отметила местная жительница Валентина Федоровна.

С женщиной можно согласиться - дороги очищены, обочины не завалены. Можно гулять, даже не сетуя на отсутствие тротуара - транспортный поток не велик. Но заваленный мусором участок на улице Лесной поселок сразу портит впечатление.