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Из жизни | Качество ремонта в подвале дома на Кирова оставляет желать лучшего

22.12.2017|15:24
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Житель 67-го дома на Кирова Александр Ерасов в подвале собственного дома нашел немало удивительного. Например, на трубе отопления, капитально замененной пару лет назад, вместо теплоизоляции осталась только паутина.

«Голые трубы на ледяном сквозняке забирают наши деньги. Потом тарифы повышаются, потому что выбрасываем деньги буквально на ветер», - заметил активист.

Ближе к выходу обнаружился еще один интересный участок.

«Щель становилась все больше и больше, нечистоты продолжали течь на пол», - рассказал пензенец.

Коммунальщики полностью заменили сточные трубы, только установили их странным образом.

«Сделали, но проход в подвальные помещения жителям затруднен. Вход в бомбоубежище тоже загорожен», - отметил Александр Евгеньевич.

Кроме того, еще одну железную дверь сняли с петель, выбили часть стены, вырезали металлическую раму, чтобы труба прошла. Пензенец заявил, что такой ремонт жителям не нужен.

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Гость|22.12.2017 20:03|

И так сойдет!

Гость|23.12.2017 11:24|

Этот дом обслуживает управляющая компания ООО "МУП ЛЕНИНСКОГО района". Исполнительская дисциплина отсутствует: письменные заявки не исполняются годами. Квалифицированных слесарей-сантехников у них нет. Что можно сказать о слесаре, который не умеет пользоваться рулеткой, чтобы определить длину трубы, необходимой при замене? Они даже канализацию прочистить не могут: толкают в колодец трос, вместо того, чтобы проволокой покрутить и вытащить засор!!! За них аварийная бригада работает.

Гость|23.12.2017 12:21|

ООО УО Ленинского района никогда ничего не делает по обслуживанию домов. Только деньги собирает. Обращения к ним все без реакции!!!! Полный бардак в городском хозяйстве Пензы!!!

Имя: Гость
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