22.12.2017 | 15:24

Житель 67-го дома на Кирова Александр Ерасов в подвале собственного дома нашел немало удивительного. Например, на трубе отопления, капитально замененной пару лет назад, вместо теплоизоляции осталась только паутина.

«Голые трубы на ледяном сквозняке забирают наши деньги. Потом тарифы повышаются, потому что выбрасываем деньги буквально на ветер», - заметил активист.

Ближе к выходу обнаружился еще один интересный участок.

«Щель становилась все больше и больше, нечистоты продолжали течь на пол», - рассказал пензенец.

Коммунальщики полностью заменили сточные трубы, только установили их странным образом.

«Сделали, но проход в подвальные помещения жителям затруднен. Вход в бомбоубежище тоже загорожен», - отметил Александр Евгеньевич.

Кроме того, еще одну железную дверь сняли с петель, выбили часть стены, вырезали металлическую раму, чтобы труба прошла. Пензенец заявил, что такой ремонт жителям не нужен.