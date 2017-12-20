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Из жизни | В Пензе колеса автомобилей портят бордюры и крышки колодцев

20.12.2017|14:39
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Из-за катастрофической нехватки парковочных мест во дворах на газон у дома № 22 на улице Кижеватова ставят автомобили. Одна из машин вполне может угодить в глубокую яму над крышкой коммунального люка.

Один из местных жителей предположил, что работники ЖКХ сделали это специально, потому что машины постоянно раздавливают крышки колодцев.

Если уж водителя угораздит направить автомобиль в яму и повредить транспорт, сам будет виноват. Это газон; парковка на нем не предусмотрена.

Ситуацию хорошо иллюстрирует раздавленная крышка шахты, в которой спрятан гидрант. Бордюры тоже пострадали - на них хорошо пропечатались следы от колес.

«Тут безобразие, конечно. Я-то живу на Коммунистической, там рядом проспект Победы, у нас там все в порядке», - отметила пензячка.

Улица Кижеватова - совсем не центр города, а значит, здесь меньше присматривают за колодцами. Но если люк Горводоканала, утопленный в глубокой яме, пребывает в относительной безопасности, то гидрант фактически не защищен.

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