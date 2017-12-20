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Из жизни | На улице Терешковой перекрыли дорогу и вскрыли новый асфальт

20.12.2017|18:11
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Газовики, приехавшие вскрывать новый асфальт на улице Терешковой, сообщили местной жительнице, что это якобы плановые работы. Однако женщину не удовлетворил их ответ. Она недоумевает, почему замену подземных труб не могли перенести в списке дел на более ранний период. По ее словам, бригады приезжали сюда не один раз.

«В 2016 году зимой два месяца дорога у нас была закрыта, в четырех местах копали. Все было раскопано! Они копают, засыпают щебенкой, асфальт не кладут, одни ямы; ездить было невозможно. В этом году нам положили асфальт, мы радовались. Но началась зима - опять раскопки», - пожаловалась Лидия Николаевна.

Асфальт так и не был восстановлен.

«Вскрыли во вторник, в пятницу вечером засыпали щебеночкой. Теперь по-новой будут раскапывать», - продолжила пензячка.

По закону, газовики обязаны восстановить твердое покрытие. Но, во-первых, это будет уже не целое полотно, а заплатки, которые могут проседать. Во-вторых, когда станут асфальтировать, неизвестно: то ли зимой при минусовой температуре, то ли придется дожидаться весны.

«Это так и будет продолжаться, опять будут одни ямы. Для чего мы асфальт клали? Это наши деньги, мы налоги платим, а они раскапывают и бросают!» - возмутилась женщина.

Техника приехала на место как минимум в 9:30 утра, а устанавливать ограждения, полностью перекрыв дорогу, бригада стала лишь в 12-м часу дня.

На информационном щите написано, что стартовали работы еще 12 декабря - видимо, тогда вскрыли асфальт в первый раз, - а закончатся 29-го числа в 17:00. Так что водителям на этот период стоит искать объездные пути.

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