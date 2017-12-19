19.12.2017 | 15:21

Под Новый год нужно отправляться в лес за грибами. Об этом журналистам «Службы 11» рассказала коллега Ольга Терехина, заядлая любительница «тихой охоты».

На такое предложение ее подтолкнула необычная находка. Во время съемки сюжета про мусор, выброшенный из окна на улице Ладожской, посреди бутылок и окурков были обнаружены выросшие на пеньке грибы.

Журналистка опознала их на видеокадрах, но осмотреть в естественных условиях уже не вышло - на следующий день кто-то их помял.

«Гриб называется фламмулина, или зимний опенок. Его можно встретить с ноября по февраль, в это время он обильно плодоносит. Как это ни удивительно, зимой тоже можно встретить грибы. У него ярко- или темно-оранжевая шляпка, покрытая слизью. Растет он в основном на стволах ослабленных деревьев», - рассказала Ольга.

Может, поэтому и встречается в городе. К неблагоприятной экологии он привык лучше остальных грибов, плюс здесь много больных деревьев. Кроме того, фламмулина пришла к нам не так давно из мест, для которых характерны более мягкие зимы. А температура в крупном населенном пункте всегда выше, чем в лесу.

Сама Ольга видела фламмулины лишь раз в жизни, в своем дворе. Но срезать их не стала - в городской черте в них накапливаются вредные вещества.

«Честно говоря, я их не пробовала, но очень хочется. Для этого можно пройтись по лиственному лесу зимой на лыжах. Если я увижу их зимой в чистом лесу, то обязательно соберу и попробую», - добавила журналистка.

Кстати, в Японии зимние опята используют и в медицинских целях.