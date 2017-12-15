15.12.2017 | 14:52

Около 22:00 жительница дома № 37 на улице Ударной Елена Евгеньевна увидела из окна яркие искры. После этого свет в доме погас. Аварийная служба Горэлектросети приехала ночью, но рабочие ничего делать не стали, объяснив это тем, что сначала управляющая компания должна закрепить выпавшие изоляторы. Ее представители прибыли ближе к полудню.

Но те, на кого возлагались надежды, особого энтузиазма не проявили. Мужчины не смогли воткнуть изоляторы в полуразрушенную стену.

«Вырывают эти изоляторы. Сколько я здесь живу (а это с 1973 года), это проблема постоянная», - пояснила Елена Евгеньевна.

Вот почему стена уже, как решето. Местные сами знают, что можно сделать, только не имеют доступа к объекту.

«Прямо на эту стену привязать все четыре штуки подряд. Один вверху и ниже, ниже, ниже. Два левых вверху, два правых внизу. Каждый ведь год одно и то же, все время прибивают. Мы им и пробки давали, кусок черенка от лопаты давали, чтобы они в дыру его забили», - рассказал житель этого дома Иван Алексеевич.