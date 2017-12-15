15.12.2017 | 15:17

Пензячка, переселенная из дома № 56 на улице Чкалова, переживает за судьбу деревянного здания. По ее словам, оно представляет опасность для города.

Приехать и пояснить на месте, что имелось в виду, женщина не смогла. Поэтому журналистам «Службы 11» пришлось самим ориентироваться среди развалин и гадать, что может послужить источником беды.

В первую очередь - ресурсы, если их не отключили. Но электричества и воды в строении нет, газ тоже отрезан - в этом плане дом в безопасности.

Обеспокоенная женщина пояснила, что она опасается поджога: придут мародеры, бомжи появятся, костры запалят, ведь здание не охраняется, оно даже не огорожено. Здесь уже орудуют парни, которые подрядились вытащить все, что еще может принести пользу. Они подтвердили: коммунальные ресурсы сюда не поступают.

«Да приезжали, трубы обрезали. Горелки, краны сняты. Если бы краны были на месте, то уже давно бы все взорвалось. Света здесь нет, воды нет», - пояснили рабочие.

Ограждение необходимо; его обязательно установят, согласно правилам сноса. А вот разбирать здание могут довольно долго.

Согласно программе по переселению из ветхого фонда, финальный срок сноса дома на Чкалова - конец 2018 года.