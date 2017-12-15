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Из жизни | Пакеты с мусором на улице Ладожской не убирают несколько месяцев

15.12.2017|15:04
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Под окнами дома № 79 на улице Ладожской - и опиленные ветки деревьев, и два пакета с опавшей листвой. Этот мусор кто-то старательно собирал, но так и не вывез. Его уже присыпало снегом, а он по-прежнему лежит рядом с тротуаром.

«Я думаю, с осени лежат. Даже не знаю, кто это должен убирать; ЖЭУ, наверное… Но это - безобразие», - отметила прохожая.

Дворник, который очищал от снега территорию торговой точки, открестился от мусора, сказав, что пакеты лежат на границе его участка, а ветви еще дальше.

«Вообще-то и мы, и другие просили, но трактор проезжал мимо: «До дерева - не наша территория». Я пытался убрать, но меня никто не услышал», - рассказал мужчина.

Следить за участком обязан кто-то еще, а сам дворник не убирает пакеты из принципа - чужой участок.

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