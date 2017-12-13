13.12.2017 | 18:06

Даже легкой четырехколесной технике сложно преодолеть дорожное пространство, состоящее сплошь из острых и слегка сглаженных кочек, углублений разного диаметра, спрессованных рядов камней. Водители, стиснув зубы, направляют свои автомобили на этот опасный маршрут в проезде Баумана.

«Хотелось бы, конечно, чтобы получше сделали. Во Владивостоке одно время такая дорога была, я ездил на перегон Хабаровск - Чита, там то же самое», - рассказал о нелегком опыте автомобилист Владимир.

В проезде Баумана есть жилые дома, но их немного. В основном здесь располагаются гаражные комплексы, предприятия. По участку дороги регулярно курсируют тяжеловозы, строительная техника.

«Я знаю, что организации, которые здесь находятся, своими силами засыпали дорогу, но это ненадолго. К тому же здесь часто бывают коммунальные аварии», - отметил другой пензенец Владимир.

Здесь действительно проложен участок городских коммуникаций. Земляные работы тоже влияют на состояние фактически не существующей уже дороги.

На балансе города этот участок не находится. Такие отрезки признаются бесхозными.