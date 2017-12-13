13.12.2017 | 14:52

Коммунальщики опять вскрыли новый асфальт, который полностью заменили летом этого года на проспекте Победы. Цельное твердое покрытие пролежало недолго; теперь тут появится заплатка.

«Конечно, в этом трубы виноваты, что ж еще. Если бы они нормально, ряд за рядом, меняли бы, все бы новое было. А они лоскуток сделают - и все. Так и будет, каждый год одно и то же», - посетовала прохожая.

На федеральном уровне давно идет разговор о том, чтобы каким-то образом заставлять коммунальщиков менять сети перед началом ремонта дорог, ведь новый асфальт вскрывают из-за прорывов не только в Пензе. Только как закрепить эту обязанность законодательно, пока не совсем ясно.

«Их не заставишь! Это большие деньги нужны, чтобы поменять всю систему», - добавила женщина.

Женщина говорит про капремонт асфальта, а вот после подобных «раскопок» обязанность восстанавливать покрытие ложится на коммунальщиков. Но и эти расходы не заставляют массово менять трубы - видимо, многократно латать сети дешевле.

Кстати, из-за работ тут даже посреди дня образовалась серьезная пробка.