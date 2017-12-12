12.12.2017 | 14:10

Молодая мама Юлия из дома № 27 на улице Осоавиахимовской всеми способами пытается обогреть жилье, чтобы не заболеть самой и 2-месячному ребенку.

«Батарея полностью холодная! Она постоянно ледяная - что в комнате, что на кухне! У ребенка нос сохнет, постоянно «Аквамарисом» пользуемся, все время сопли», - рассказала Юлия.

А все из-за того, что согретый плитой воздух улетает наружу. Дому лет 60. Из новых конструкций - только окна. О них позаботились сами жильцы, а вот управляющую компанию, кажется, совершенно не волнует изоляция стен: расходы на отопление ложатся на плечи жильцов, а не организации. Суммы приходят немалые - почти 3 200 рублей за 51 квадратный метр.

«Просили специалистов приехать и посмотреть, оставили заявку. Должны были перезвонить, и вот уже вторую неделю ждем звонка. Соседи сами продувают батареи, а мне некого попросить, нужно нанимать специалиста, а это - опять деньги платить», - пожаловалась пензячка.

Власти города в этом году приняли решение выделить из казны средства на поддержку жителей таких старых домов. Дело в том, что норматив потребления тепла в них больше, чем в других, из-за того, что улетучивается оно в подобных строениях быстрее. Людям станут компенсировать 20% от расходов на отопление.

Жителей Осовиахимовской это, конечно, радует, но нужно что-то делать и с температурой батарей.

В подъезде батареи не такие холодные, как в квартире Юлии. Вероятно, часть гигакалорий теряется через разорванную изоляцию.

Судя по проталинам, уходят они и на улице, так и не дойдя до дома, низкая энергоэффективность которого и становится предлогом для коммунальщиков требовать повышения нормативов потребления тепла.