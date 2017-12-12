12.12.2017 | 15:06

На улице Рахманинова, 37, оторванный провод, как хлыст, бьет по стеклам во время непогоды. Местная жительница Галина Петровна пожаловалась в программу «Служба 11».

«Где-то в середине ноября я заметила, что провод мотается на ветру. 20-го числа я позвонила в управляющую компанию, оставила заявку, мне пообещали все устранить. Прошла неделя, я еще раз позвонила, они: «Да, да, мы все знаем, рассматриваем». И по сей день ничего не сделано», - рассказала пензячка.

Потому-то женщина и решила озвучить проблему с помощью телевидения. Может, так коммунальщики наконец откликнутся на ее просьбы о проверке кабеля.

«А мы ведь платим за обслуживание дома! Эта статья идет в квитанции первой строкой - «Содержание жилья». Я, конечно, надеюсь что провод обесточен. Должен же быть какой-то порядок!» - посетовала Галина Петровна.

По словам женщины, даже если нет напряжения, а провод - от старой общей телевизионной антенны, его нужно отрезать и убрать. Во время ветра он может разбить окна или нанести травму человеку.

«На третьем этаже, как раз перед моим балконом, он даже расщеплен на несколько проводов. Хорошо - зима, я редко на балкон выхожу; а если лето?» - отметила горожанка.