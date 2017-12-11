Пензенцы вынесли вердикт тротуарной плитке, уложенной на улице Терновского. По мнению горожан, ее неаккуратно уложили в раствор, никак не закрепив материал.
Раствор между отдельными плитками уже вымылся, потрескался, выкрошился. Некоторые элементы лежат неровно, выступая над остальными, - явный брак.
«Мне кажется, когда будут сильные морозы, тротуар порушится», - отметила прохожая.
Те, кто видел, в каких погодных условиях и спешке проводились работы, сдерживают поток критики в адрес мастеров.
Пензенцы не исключают, что летом на этом участке они снова увидят мастеров, восстанавливающих плитку на тротуаре: на эти работы действует гарантия.
penzainform.ru писал(a):Из дурки что ли сбежали???Этих гастарбайтерских фирм уже нет.Они меняют названия сразу же после получения денег.