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Из жизни | Новый тротуар на улице Терновского расползается на глазах прохожих

11.12.2017|17:04
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Пензенцы вынесли вердикт тротуарной плитке, уложенной на улице Терновского. По мнению горожан, ее неаккуратно уложили в раствор, никак не закрепив материал.

Раствор между отдельными плитками уже вымылся, потрескался, выкрошился. Некоторые элементы лежат неровно, выступая над остальными, - явный брак.

«Мне кажется, когда будут сильные морозы, тротуар порушится», - отметила прохожая.

Те, кто видел, в каких погодных условиях и спешке проводились работы, сдерживают поток критики в адрес мастеров.

Пензенцы не исключают, что летом на этом участке они снова увидят мастеров, восстанавливающих плитку на тротуаре: на эти работы действует гарантия.

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Гость|11.12.2017 18:53|

penzainform.ru писал(a):

Пензенцы не исключают, что летом на этом участке они снова увидят мастеров, восстанавливающих плитку на тротуаре: на эти работы действует гарантия.
Из дурки что ли сбежали???Этих гастарбайтерских фирм уже нет.Они меняют названия сразу же после получения денег.

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