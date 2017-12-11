11.12.2017 | 17:04

Пензенцы вынесли вердикт тротуарной плитке, уложенной на улице Терновского. По мнению горожан, ее неаккуратно уложили в раствор, никак не закрепив материал.

Раствор между отдельными плитками уже вымылся, потрескался, выкрошился. Некоторые элементы лежат неровно, выступая над остальными, - явный брак.

«Мне кажется, когда будут сильные морозы, тротуар порушится», - отметила прохожая.

Те, кто видел, в каких погодных условиях и спешке проводились работы, сдерживают поток критики в адрес мастеров.

Пензенцы не исключают, что летом на этом участке они снова увидят мастеров, восстанавливающих плитку на тротуаре: на эти работы действует гарантия.