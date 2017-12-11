11.12.2017 | 16:29

Пензячка Зоя Васильевна, жительница дома № 12 на улице Кулибина, обратила внимание, что прямо под проводами выросли деревья. С годами ветки стали растягивать электросети в разные стороны. Это опасно, ведь под кабелями ходят люди.

«Между электрических проводов стоит дерево. Оно наклоняется в сторону и тянет за собой провода. С одной стороны узко-узко, с другой - вон как широко, с пятого этажа это видно», - рассказала пенсионерка.

Женщина имеет в виду расстояние между проводами возле опоры и чуть дальше, где их распирают стволы.

«Эти провода тащат за собой столб, в плохую погоду он стал чуть-чуть наклоняться. Народу здесь ходит много: рядом школа, многоэтажки, молочная кухня. Я лично боюсь за эти провода», - отметила Зоя Васильевна.

По мнению пенсионерки, если они лопнут, то могут травмировать прохожих.

«Они же ведь с какой скоростью будут отлетать? Сколько людей покалечат!» - высказала опасение пензячка.

Весной 2017 года Зоя Васильевна обращалась в свою управляющую компанию. Но там, наверное, не видят причин для беспокойства.

«У меня душа болит, я даже по ночам про это думаю», - поделилась переживаниями пенсионерка.