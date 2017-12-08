08.12.2017 | 17:51

Праздник на весь год устроили себе жители дома № 2 в Совхоз-техникуме - они украсили свой двор. Выдумки хватило, подручных средств тоже.

«Татьяна Ивановна это затеяла. Она только недавно вышла на пенсию. Установили различные фигурки животных, людей. Двор стал красивым. Вдоль дороги высадили цветы. Их летом поливали, конечно, чтобы они не засохли», - рассказал местный житель Александр Андреевич.

Татьяна Ивановна нашла помощников; с такой конструктивной поддержкой все получилось.

«У нас на помойку выкидывают цветные бутылки из-под лимонада. Мы решили пристроить эти красивые бутылки, стали вырезать. И тут, и там украсили», - отметила активистка.

Часть декораций на зиму перенесли под балкон. Весной мягкие игрушки вернут на деревья. Двор не стали лишать всей красоты, поэтому с десяток плюшевых зверей в снежных шапках свисают с берез.

Не стали убирать Красавицу - центральную фигуру композиции. В преддверии Нового года ее переименовали в Снегурочку.

«Там пластиковые бутылки и два металлических кронштейна. Кто-то, видимо, выкидывал диван, я взяла. Тут стоял пенек, мы шурупами это все прикрутили, и теперь у нас такая красота», - добавила Татьяна Ивановна.

На праздники народ соберется у Снегурочки, кто-то в хороводах закружится, кто-то просто порадуется за компанию. Хорошо здесь уже сейчас, но еще лучше будет летом, когда активисты достанут из запасников игрушки и наделают новых пальм из бытовых отходов.