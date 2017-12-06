Пензенское информационное агентство|18+|Среда|6 дек 2017|19:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  69.71  |  $  58.93
 

Из жизни | Неопиленные ветки на улице Леонова могут повредить теплоизоляцию труб

06.12.2017|14:20
Печать

Наталья Александровна, активистка с улицы Леонова, 30, с лета пытается заставить коммунальщиков опилить насаждения, но, несмотря на все усилия, сделать это ей не удается. Не подталкивают рабочих к действиям даже частые ЧП из-за веток.

«Нашим деревьям уже почти 60 лет, как и дому. Некоторые сучки уже высохли, их надо убрать. Они уже падают на землю. Я ходила в наш МУП «Жилсервис», но воз и ныне там. Никаких реакций на мои заявления», - посетовала Наталья Александровна.

В итоге жители дома взяли в руки пилы. Надежды на управляйку уже нет, как и на тепловиков, на имуществе которых лежат ветви. При порывах ветра они могут порвать изоляцию.

«Никто ни о чем не беспокоится, кому это надо? Где сушилка - мы сами пилили. С Зинаидой Александровной, где смогли достать, опилили эту липу», - рассказала пенсионерка.

По словам Натальи Александровны, всего в кронировании нуждается 7 деревьев. Это будет стоить денег, учитывая, что тут требуется вышка. В любом случае такие работы необходимы.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!