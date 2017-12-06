06.12.2017 | 14:20

Наталья Александровна, активистка с улицы Леонова, 30, с лета пытается заставить коммунальщиков опилить насаждения, но, несмотря на все усилия, сделать это ей не удается. Не подталкивают рабочих к действиям даже частые ЧП из-за веток.

«Нашим деревьям уже почти 60 лет, как и дому. Некоторые сучки уже высохли, их надо убрать. Они уже падают на землю. Я ходила в наш МУП «Жилсервис», но воз и ныне там. Никаких реакций на мои заявления», - посетовала Наталья Александровна.

В итоге жители дома взяли в руки пилы. Надежды на управляйку уже нет, как и на тепловиков, на имуществе которых лежат ветви. При порывах ветра они могут порвать изоляцию.

«Никто ни о чем не беспокоится, кому это надо? Где сушилка - мы сами пилили. С Зинаидой Александровной, где смогли достать, опилили эту липу», - рассказала пенсионерка.

По словам Натальи Александровны, всего в кронировании нуждается 7 деревьев. Это будет стоить денег, учитывая, что тут требуется вышка. В любом случае такие работы необходимы.