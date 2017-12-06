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Из жизни | Напротив детского сада на улице Карпинского разлилась сточная жидкость

06.12.2017|14:46
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Рядом с территорией детского сада разлились нечистоты. Канализационные трубы, видимо, забились, и сточная жидкость растеклась по поляне на улице Карпинского напротив дома № 45.

Ветер разносит по округе запахи, смущающие местных жителей. Но большее недовольство у них вызывает соседство пахучей лужи с детским образовательным учреждением.

«Конечно, испарения идут, пахнет соответствующе. Это, естественно, не полезно, а только отрицательно», - отметила прохожая.

Происшествие не первое - был случай, когда нечистоты растекались еще сильнее, заливали и тротуар. Прохожие шагали по плохо пахнущей жидкости, потому как обойти ее было невозможно.

«Вчера проходила, женщина сказала: «Опять потекло». А вот когда это было, точно не могу сказать. У нас здесь то одно, то другое, так что уже нормальное явление. Очень медленно реагируют на наши вызовы. Звоним, жалуемся, а приезжают черт его знает когда», - посетовала пензячка.

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