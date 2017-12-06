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Из жизни | На улице Центральной оторвавшаяся батарея затопила две квартиры

06.12.2017|15:37
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В квартире на третьем этаже в доме № 16 на улице Центральной каким-то образом оторвалась батарея, и горячая вода хлынула вниз. Это случилось рано утром. Сын Натальи Александровны спросонок получил удар током.

«Полилось, он пошел, по инерции включил свет, его дернуло. Он сразу выключил рубильники. А тут все течет. На кухне прорвался натяжной потолок», - рассказала женщина.

Рабочий, ремонтирующий квартиру на третьем этаже, рассказал, что чугунные радиаторы были подвязаны проволокой или балансировали на кирпичах, на кухне конструкция рухнула со слабых крючков. В зале точно такие же крепления. Дому больше 40 лет, а держатели - его ровесники.

На первом этаже жители в полной растерянности. Меньше чем через месяц в семье появится новорожденный, но за это время высушить и отремонтировать квартиру нереально. В подъезде нет света, проводка мокрая, по стояку отсутствует отопление.

Собственник квартиры, где рухнула батарея, в курсе ЧП, но как будет решаться вопрос с возмещением убытков, пока непонятно. Владельцы промокшего жилья уже настроены добиваться компенсации через суд.

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