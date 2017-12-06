06.12.2017 | 15:07

Роскошный оазис посреди зимней природы возник у парящего коммунального колодца за домом № 4 на улице Кижеватова. Из-за теплого воздуха здесь можно увидеть зеленую траву, мох.

Однако, если нагрянет лютая стужа, здесь будет другая картина: обледеневшие машины, покрытые толстым слоем инея деревья и кустарники, погребенные под коркой наста растения. Такое можно будет увидеть чуть ли не в каждом дворе, потому как трубы в Пензе старые и боятся морозов.

«Не только здесь парит. У нашего дома как парит - ужас», - рассказала местная жительница.

Вот и на Кижеватова, 4, стоит туман над колодцем, приправленный характерным запахом канализации.

Яркая зелень травы не напоминает о лете, а наводит на мысли о коммунальном несовершенстве. А точнее, о безразличии - владельцам или ответственным за участок сетей все равно, что налицо утечка. А жильцы дома смотрят на марево, вдыхают зловонные пары и не добиваются ремонта.