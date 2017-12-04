04.12.2017 | 18:18

На улице Совхоз-техникум периодически то тут, то там прорывается канализационная труба или забиваются сети. Зловоние не покидает эту часть Веселовки неделями. А в связи с началом зимы добавилась другая проблема.

«Запах сильный. Тут-то еще вода теплая, не замерзает. Вот там дальше один гололед», - пожаловался местный житель Рубен.

Брезгливо морщиться приходится не только обитателям первого дома, рядом с которым в этот раз выбилась мутная струя. Мучаются и во втором, и в третьем домах: ветер разносит запах на большое расстояние.

«Третий месяц текут эти нечистоты из канализационного колодца. Куда только не обращались! Нам говорят, что у нас не узаконена канализация, поэтому водоканал чистить не хочет», - посетовал житель дома № 2 на улице Совхоз-техникум Александр Дмитриевич.

«Осенью, где-то в сентябре, из этого колодца вынимали и колготки, и какую-то одежду. Не знаю, кто приезжал, может водоканал, может УКВР. Но насколько мне сейчас известно, согласно последним данным, УКВР за это уже не отвечает и, получается, он как бы бесхозный», - рассказала местная жительница Татьяна Ивановна.

В администрации города решается вопрос о проведении реконструкции очистных сооружений. Но в казне областного центра нужных средств нет, поэтому будут привлекать внебюджетные источники. Пока же единственная возможная мера - прочистка колодцев.