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Из жизни | Жители улицы Совхоз-техникум страдают от проблем с канализацией

04.12.2017|18:18
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На улице Совхоз-техникум периодически то тут, то там прорывается канализационная труба или забиваются сети. Зловоние не покидает эту часть Веселовки неделями. А в связи с началом зимы добавилась другая проблема.

«Запах сильный. Тут-то еще вода теплая, не замерзает. Вот там дальше один гололед», - пожаловался местный житель Рубен.

Брезгливо морщиться приходится не только обитателям первого дома, рядом с которым в этот раз выбилась мутная струя. Мучаются и во втором, и в третьем домах: ветер разносит запах на большое расстояние.

«Третий месяц текут эти нечистоты из канализационного колодца. Куда только не обращались! Нам говорят, что у нас не узаконена канализация, поэтому водоканал чистить не хочет», - посетовал житель дома № 2 на улице Совхоз-техникум Александр Дмитриевич.

«Осенью, где-то в сентябре, из этого колодца вынимали и колготки, и какую-то одежду. Не знаю, кто приезжал, может водоканал, может УКВР. Но насколько мне сейчас известно, согласно последним данным, УКВР за это уже не отвечает и, получается, он как бы бесхозный», - рассказала местная жительница Татьяна Ивановна.

В администрации города решается вопрос о проведении реконструкции очистных сооружений. Но в казне областного центра нужных средств нет, поэтому будут привлекать внебюджетные источники. Пока же единственная возможная мера - прочистка колодцев.

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Гость|04.12.2017 19:14|

Ерунда,скоро всё замёрзнет и будет нормально.

Гость|04.12.2017 19:27|

Меньше срать надо

Гость|04.12.2017 19:33|

Гость писал(a):

Меньше срать надо
Путин успешно решает эту народную проблему .

Гость|04.12.2017 19:35|

Срать стали реже . Срать стали веселее . Спасибо партии за это . ( сами знаете какой ) .

Гость|04.12.2017 19:40|

В России запретят проход в Думу представителям десятка американских средств массовой информации. "А каких именно — пусть будет сюрпризом", — подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова на заседании думского комитета по контролю и регламенту.

Имя: Гость
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