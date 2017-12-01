01.12.2017 | 14:10

Во дворе 70-го дома на улице Володарского много нелогичного и странного - горящий днем фонарь, двойной забор и машины, оказавшиеся из-за него в ловушке.

«Автовладельцы не могут выехать. Это не вертолеты, и, соответственно, иным способом не выбраться. Более того, совет дома № 68 шлет угрожающие смс нашим жителям», - рассказала жительница дома № 70 Анна Вартанова.

Дело в том, что полоска земли рядом с домом № 70 почему-то при межевании отошла соседней двухэтажке. Хотя изначально эта часть двора принадлежала городу, а пользовались площадкой жители ближайшего дома, считая почти своей.

Старшая по дому № 68 на Володарского Эльза Гришина продемонстрировала документы о межевании и постановки на учет клочка земли в соседнем дворе. Город официально отдал этому дому участок, потому-то жители и дали добро на ограждение.

«Собственников предупреждали неоднократно, фотографии есть. Вот уведомления, которые мы клали под дворники машин, чтобы они выехали, и дали нам возможность установить забор», - прокомментировала она.

Нелогичность ситуации с распределением земли не только в том, что полоску во дворе одного дома отдали другому. Единственный имеющийся подъезд к обоим строениям почему-то при межевании отошел 70-му дому.