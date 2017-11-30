30.11.2017 | 12:13

В среду, 29 ноября, ученики зареченской школы № 225 разместили во дворе второго корпуса кормушки для птиц. Развешивать их по деревьям и раскладывать корм младшим помогали одиннадцатиклассники.

Оригинальные работы, изготовленные из дерева, фанеры, картона и пластика, школьники смастерили самостоятельно или с помощью родителей.

Всего ребята установили около 40 птичьих столовых. Теперь им предстоит следить за регулярной подкормкой пернатых.

«Мероприятия по изготовлению кормушек для птиц продолжатся и в других школах

и детских садах города», - сообщили в Управлении общественных связей Заречного.