29.11.2017 | 18:53

Жители улицы Клары Цеткин постелили себе под ноги старые двери и панели, чтобы защититься от глубоких луж. Совсем непригодные для этой цели обломки, мешающие проезду, водители оттащили на обочину, где немедленно образовалась свалка. Она, однозначно, подрастет - это закономерное явление в Пензенской области.

Лужи по-прежнему на месте. Сколько ни засыпали ямы, ни ровняли - все та же картина.

«Всю жизнь такая ерунда здесь. К «Роднику» за водой ходим к 25-му дому все время по лужам, и весну и осень по воде. Приходится по газону, а не по тротуару ходить», - пожаловался местный житель Владимир.

Здесь ездит много тяжеловозов и пассажирского автотранспорта. Покрытие не выдерживает такой нагрузки. Щебень вылетает из ям, оседает на обочинах, поэтому без особой нужды на проезжую часть улицы Клары Цеткин выдвигаться не стоит. Пешеходы, знающие об особенностях данного маршрута, тоже стараются подыскать иные пути.