29.11.2017 | 13:39

Ремонт дороги на улице Экспериментальной давно завершен, но пешеходы все еще экспериментируют с собственной безопасностью. Спуск к дому № 12 на ул. Пушанина, к школе и магазинам (и он же подъем по направлению к поликлинике и многоэтажкам с нечетными номерами) доставляет местным жителям колоссальные неудобства.

«Я не знаю, как мне быть: я не могу идти, у меня еще давление, голова кружится… Мне подняться очень сложно», - пожаловалась местная жительница Маргарита Тимофеевна.

Была бы лесенка из трех ступенек с перилами, Маргарита Тимофеевна и многие другие жители смогли бы без проблем преодолевать сложный для них участок.

«Был совет микрорайона в 20-й школе, на нем присутствовал представитель Законодательного собрания Еремкин Александр Иванович. Задавали вопрос, какие будут предложения, так как собирались ремонтировать дорогу. У нас было предложение хоть немного благоустроить тротуар», - рассказала жительница улицы Пушанина Вера Николаевна.

Пензячка в недоумении - зачем же собирали народ и советовались, если все равно не прислушались.

«На другой стороне дороги у нас нет тротуара. Единственное, что нужно сделать для удобства, - несколько ступенек. Никто ничего не сделал, а уже зима на носу! Как тут идти с детьми, непонятно - здесь будет невыносимо скользко», - добавила Вера Николаевна.

А ведь всего-то нужно было сделать простейшую конструкцию, которая облегчила бы жизнь сотням местных и приезжих.