28.11.2017 | 14:38

Нина Ивановна из дома № 60 на проспекте Строителей пожаловалась на разросшиеся деревья и кустарники позади ее дома. Эти густые заросли обжиты алкоголиками, которых тут никто не видит.

Сейчас листва опала, но пенсионерка отметила, что уже пора готовиться к следующему лету.

«Посмотрите, в каком лесу, в чаще мы живем - деревья и кустарники выросли, никто их не обрезает. Я обращалась к управляющему - я, инвалид, каждый день выходила смотреть, придут ли рабочие. Спилили только одну ветку, которая обломилась, когда на ней ребятишки катались», - рассказала Нина Ивановна.

У активистки уже есть план действий: кустарник проредить, самые высокие деревья опилить. Ведь ветки могут повредить стекла.

«На пятом этаже жалуются, что ветки березы бьются о балкон. Окна-то дорогие! Можно же молодым ребятам-слесарям опилить ножовкой, например, или электрическим чем. Почему не обрезать-то?» - посетовала пенсионерка.

Если за домом проблемы на территории связаны с растительностью и мусором после алкоголиков, то с другой стороны - иные беды.

«Вот забор у нас. Они сказали, что придут сварщики, все это выровняют, заварят и потом покрасят. В итоге вообще ничего не сделали, просто покрасили. С другой стороны забор весь упал. Тоже сказали, мол, не заваривайте, мы его выпрямим. Но все осталось на прежнем месте», - рассказала старшая по дому Мария Ивановна.

И детская площадка не располагает к играм, а наводит на грустные мысли. Тут необходимы и покраска, и уборка.