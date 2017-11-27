27.11.2017 | 13:43

Если к плохому внешнему виду конечной остановки транспорта «Кольцевая» в Арбекове пензенцы почти привыкли, то отсутствие крыши над головой в осеннюю слякотную погоду их беспокоит. Пусть водосток оторван, лавочка сломана, с лицевой стороны натянут баннер, чтобы скрыть прибитую вместо прозрачного листа фанеру, но защита от измороси важнее. Некоторые прежде даже не обращали внимания на небольшие недостатки.

«Как-то и не замечала, что лавочку сломали», - удивилась жительница Пензы.

«Конечно, надо ее закрыть, обязательно. Мне кажется, что она уже давно такая», - отметила прохожая.

Впрочем, есть и те, кто вовсе не удивился и проявляет буддийское спокойствие по отношению к разбитой остановке.

«Мне все равно, я здесь не живу», - высказался пензенец.

«Нормально, пойдет. Бог с ней - сломана, меня это не интересует вообще. Пускай моросит, всю жизнь ведь моросит», - философски отнесся к проблеме другой горожанин.

Все же тех, кому не нравится такой павильон, больше. За последнее время в программу «Служба 11» поступило несколько звонков с жалобами на эту остановку.